20h15 Express – France-Maroc : grosse déception des supporters marocains qui gardent le sourire

Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Casablanca au Maroc. Pour Quotidien, il a suivi le match des Lions de l’Atlas contre les Bleus avec les supporters marocains. Le Maroc a malheureusement perdu face aux Bleus qui se sont imposés 2 à 0. Mais le pays a réalisé un parcours historique durant ce mondial : le Maroc est devenu la première équipe africaine et arabe à se qualifier pour les demi-finales. Et même après la défaite, les supporters marocains ont su garder un fair play à toute épreuve. La guerre a détruit des villes, des routes et des infrastructures en Ukraine. Le PIB du pays a chuté de 35% cette année. L’Ukraine compte énormément sur les entreprises étrangères pour se reconstruire. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, organisait à Bercy ce mardi 13 décembre une grande rencontre entre de nombreuses entreprises françaises et German Galushchenko, le ministre de l’Énergie ukrainien. 700 firmes ont répondu à l’appel. L’objectif de ce forum était de mobiliser des entreprises françaises pour la reconstruction du pays en guerre. Si la solidarité s’affichait sur tous les costumes, les entrepreneurs présents avaient en tête un vrai business plan. Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Théo Palfray étaient sur place.