20h15 Express : Gabriel Attal chahuté à la Fête de l’Huma

Ce week-end, la Fête de l’Huma a vu défiler un parterre de politiques et de candidats. Côté écolos, Éric Piolle et Sandrine Rousseau avaient fait le déplacement, tout comme Anne Hidalgo, le patron de la CGT Philippe Martinez, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, Valérie Pécresse et le patron du parti communiste Fabien Roussel. Samedi, les États-Unis commémoraient les 20 ans du 11 septembre et ses 3000 victimes. De nombreux rassemblements étaient organisés en mémoire des victimes. Laurence Haïm était sur place, à New York. Depuis un mois, les Talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, un retour en arrière dramatique pour le pays et particulièrement pour les femmes afghanes. Ce week-end, les Talibans ont organisé une grosse opération de propagande en faisant défiler des femmes, voilées de la tête aux pieds, brandissant des pancartes à la gloire du nouveau régime. Interrogées par téléphone, les femmes afghanes donnent une toute autre version. C’est notamment le cas de Fatema, que Wilson Fache a pu rencontrer en personne. Quelles seraient les trois premières mesures de l’avocat Hervé Temime s’il était élu président ?