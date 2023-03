20h15 Express – Géorgie : le peuple dans la rue pour lutter contre les dérives pro-russes du gouvernement

Située au bord de la mer Noire, et au sud de la Russie, la Géorgie est en crise. Depuis plusieurs jours, les manifestants pro-européens se mobilisent dans les rues du pays. Leur objectif ? Faire annuler un projet de loi du gouvernement géorgien exigeant que toutes les organisations qui reçoivent un financement d’autres pays s’enregistrent comme des « agents étrangers ». Ce projet est identique à une loi russe, qui a permis à Poutine d’étouffer les médias et les ONG dans son pays. Le journaliste canadien Liam était sur place, mercredi, pour échanger avec les manifestants. On le sait, les Américains ont un rapport au travail à l’opposé du nôtre. Pour en savoir plus, Quotidien leur a demandé leur avis sur la réforme de retraites d’Elisabeth Borne. Le 20h15 Express s’est rendu au CPAC, le rassemblement annuel de la droite-ultra conservatrice américaine. Et pour beaucoup des Américains qui étaient présents, la retraite ne semble même pas être une option.