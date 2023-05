20h15 Express : Gérald Darmanin vs la France insoumise, les meilleurs ennemis

Le match politique du moment se joue entre Gérald Darmanin et la France Insoumise. L’un accuse l’autre d’être irresponsable, l’autre accuse le premier d’être brutal. Azzeddine Ahmed-Chaouch était place Beauvau ce mercredi et le ministre de l’Intérieur avait visiblement un message à faire passer à LFI. Si l’élection présidentielle française avait lieu demain, pour qui voteriez-vous ? Cette question, l’institut Cluster17 l’a posée aux Français et surprise : deux personnalités LFI dépassent la barre des 20% d’intention de vote, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. L’ancien candidat à la présidentielle a fait savoir que son collègue « était prêt » pour prendre la relève. Adoubement, prédiction ou manœuvre pour étouffer la concurrence ? En attendant, François Ruffin est omniprésent sur le terrain. Menaces et agressions, permanences vandalisées, domiciles visés : depuis des semaines, le climat se tend entre les Français et leurs élus. Dernier exemple en date, l’agression du petit-neveu d’Emmanuel Macron. Qui est responsable de cette montée de la violence dans le pays ? Les Français ? Certains politiques ? Tous les politiques ? Sophie Dupont est allée poser la question aux députés à l’Assemblée nationale.