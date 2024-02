20h15 Express : Greta Thunberg s’invite à Castres

La jeune militante, figure du mouvement écolo, Greta Thunberg était en France ce week-end pour soutenir les manifestants contre le projet d’autoroute A69 reliant Toulouse à Castres. Le PSG ajoute son nom à la longue liste des gens qui ont une dent contre Anne Hidalgo. Le club n’a pas digéré le refus de la maire de Paris de racheter le Parc des princes. Depuis, le président du club menace carrément de quitter le stade et les ultras, eux, sont verts de rage. En attendant, Anne Hidalgo inaugurait ce week-end un autre stade, l’Adidas Paris Arena, un stade olympique flambant neuf de 8000 places situé Porte de la Chapelle. 4 ministres de l’Education en moins de deux ans, c’est un record. Pap N’Diaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castera et enfin, depuis peu, Nicole Belloubet. Paul Gasnier a suivi le premier déplacement de la nouvelle ministre.

