20h15 Express – Guerre en Ukraine : après avoir fui Kharkiv, Daria a trouvé refuge en Allemagne

Depuis 15 jours, la Russie pilonne l’Ukraine et massacre ses civils. Une nouvelle session de pourparlers s’est tenue ce jeudi en Turquie. Une nouvelle fois, les discussions se sont soldées par un échec. Aucun accord de cessez-le-feu n’a été trouvé. Depuis le début du conflit, on prend régulièrement des nouvelles des Ukrainiens, notamment de Daria qui a quitté Kharkiv et a trouvé refuge en Allemagne et d’une autre Daria, qui a elle quitté Kiev pour se réfugier à l’ouest du pays. Nicolas Sarkozy va-t-il finalement soutenir Valérie Pécresse ? Depuis des semaines, la candidate de la droite multiplie les appels du pied en direction de l’ancien président qui reste mutique. Pire, on annonçait cette semaine qu’il pourrait appeler à voter Emmanuel Macron, contre son propre camp. Chez Les Républicains, la situation provoque un embarras palpable.