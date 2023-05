20h15 Express – Guerre en Ukraine : ceux qui restent

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la région du Donbass est la plus fortement touchée par les frappes russes. A Bakhmout et ses environs, les combats les plus acharnés s’enchaînent depuis des mois. Pourtant, dans ces zones ravagées par les bombardements vivent encore des civils. Ceux qui n’ont pas pu ou n’ont pas voulu être évacués. Pour leur venir en aide, plusieurs associations leur apportent de l’eau et des vivres. Arnaud de Decker a rencontré Ben, un Britannique bénévole pour l’association Aquaduc. Lundi 15 mai, Emmanuel Macron recevait les patrons des grosses entreprises internationales pour les convaincre de faire de la France leur nouveau terrain de jeu. Pour leur en mettre plein la vue, le chef de l’Etat avait donc convié 200 patrons de multinationales sous les dorures du château de Versailles. Parmi ces 200 grands patrons, un homme a volé la vedette d’Emmanuel Macron : le patron de Tesla et Twitter, Elon Musk, débarqué en grande pompe en France. Marine Le Pen a deux proches encombrants : Frédéric Chatillon et Axel Loustau. Anciens membres du GUD, ces deux nationalistes violents ont aidé Marine Le Pen à prendre la tête du Rassemblement national il y a dix ans. Ils sont aujourd’hui les actionnaires d’une société de communication qui travaille pour le parti. Axel Loustau était également présent à la marche de l’ultradroite à Paris au début du mois de mai. Ces deux proches, Marine Le Pen en a honte : leur profil ne colle pas exactement à l’image lisse et apaisée que la députée s’efforce de faire paraître ces dernières années. Sauf qu’au RN, le sujet divise : faut-il ou ne faut-il pas couper les ponts avec le GUD ?