20h15 Express – Guerre en Ukraine : dans le quotidien des fixeurs, assistants indispensables de l’ombre

Pour couvrir la guerre en Ukraine, Paul Gasnier s’appuie sur le travail des journalistes sur place. Un travail rendu possible grâce à leurs fixeurs, ces Ukrainiens qui accompagnent les reporters étrangers, leur servent de guide et de traducteurs dans le pays, jusque sur les lignes de front. Leur travail est précieux, indispensable, mais également très dangereux. Tout aussi exposés que les journalistes, ils sont pourtant le plus souvent dans l’ombre. Ce soir, pour Quotidien, Paul Gasnier les remet en pleine lumière à travers le travail d’Alice, une fixeuse venue de Kyiv. La jeunesse se mobilise contre le gouvernement et, outre la réforme des retraites, elle a une nouvelle cible : le SNU. Le « Service national universel » est un stage de deux semaines qui concerne tous les jeunes de 15 à 17 ans. L’intérêt ? Leur faire découvrir l’engagement et les valeurs républicaines, le tout avec port de l’uniforme, lever de drapeau et Marseillaise matinale. Pour l’instant, le SNU s’effectue sur la base du volontariat, mais Emmanuel Macron a fait savoir son envie de le rendre obligatoire. Une obligation qui ne passe pas du tout chez les jeunes. Les vacances sont finies pour les députés ! Après 15 jours de coupure, ils sont de retour à l’Assemblée nationale depuis ce mardi 2 mai. Et la rentrée s’est avérée… mouvementée.