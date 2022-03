20h15 Express – Guerre en Ukraine : en perte de vitesse, l’armée russe se venge sur les civils

Après un mois de bombardements et d’attaques sans relâche, l’armée russe est au point mort. Bloquée, elle se venge sur les populations civiles. Ce mercredi matin, un quartier résidentiel de la ville de Kiev a été la cible d’une nouvelle pluie de roquettes. De Marioupol, ville martyre, il ne reste presque plus rien. Pour suivre la situation en Ukraine, Quotidien donne la parole aux habitants et aux journalistes sur place. Depuis quinze jours, François-Xavier Ménage et son équipe sont à Kiev, la capitale. Avec 1,5% d’intentions de vote, Anne Hidalgo pourrait faire le pire score de l’histoire du Parti socialiste. Pour tenter de sauver les meubles, François Hollande s’est rendu à Limoges pour soutenir la candidate lors de son meeting. Sur scène, l’ancien président a joué la carte de la fidélité, mais très vite, on a senti son discours dériver sur l’après 10 avril.