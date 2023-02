20h15 Express – Guerre en Ukraine : Irpin, figée au 1er jour de guerre

A l’approche du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, l’envoyé spécial Pierre Polard s’est rendu à Irpin, dans la banlieue de Kiev. La ville a été une étape marquante durant le conflit avec la destruction du pont reliant Irpin à Kiev. Ce pont a été détruit au premier jour de la guerre par les Ukrainiens eux-mêmes pour freiner l’avancée des troupes russes. Des milliers de civils ont donc fuit les bombardements en traversant la rivière à pied. L’objectif des Russes était de foncer sur la capitale après l’avoir encerclée. Mais leur tactique échouera face à la résistance de l’armée ukrainienne. Près d’un an plus tard, la ville est toujours jonchée de véhicules calcinés, de poussettes abandonnées. Ce pont sera conservé comme un symbole pour se rappeler de l’invasion. A l’occasion de la 5ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les leaders syndicaux ont choisi Albi pour manifester. La préfecture du Tarn de 50 000 habitants est devenue un symbole de lutte pour les villes moyennes. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT et Laurent Berger, leader syndical de la CFDT ont donc défilé côte à côte à Albi. Dans le cortège, les deux hommes que tout opposait par le passé ont affiché leur complicité devant les caméras. Une nouvelle bromance est née, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Sophie Dupont, Stephen Chattour et Thibaut Dautrevaux se sont rendus à l’Assemblée nationale pour recueillir les réactions à la motion de censure présentée par Marine Le Pen avec son groupe le Rassemblement national, le 15 février. Pour la leader d’extrême-droite, il n’est pas possible d’obtenir un vote concernant l’article 7 de la réforme des retraites faisant passer l’âge de départ de 62 à 64 ans avant la fin des débats vendredi 17 février à minuit. L’objectif de cette motion de censure est de piéger les députés de la NUPES pour qu’ils se positionnent pour ou contre la réforme des retraites. Néanmoins, la NUPES n’a pas l’intention de voter la motion.