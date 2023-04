20h15 Express – Guerre en Ukraine : immersion sur la réalité de la 1ère ligne à Bakhmout

Lundi soir, les hommes de la milice russe Wagner ont affirmé avoir réussi à prendre la ville de Bakhmout, à l’ouest de l’Ukraine, théâtre d’un combat acharné depuis le début de la guerre. Les autorités ukrainiennes démentent ces affirmations et assurent encore tenir une partie de la ville. Sur place, Paul Gasnier a pu échanger avec le journaliste Arnaud De Decker. Ce mercredi 5 avril, Gérald Darmanin était auditionné face à l’Assemblée nationale, puis face au Sénat, pour répondre aux questions des parlementaires sur sa gestion du maintient de l’ordre ces derniers mois. Toute la journée, le ministre de l’Intérieur a assuré son soutien aux forces de l’ordre et enchaîné les attaques contre la France insoumise. Laquelle lui a bien rendu. Un sondage Elabe pour BFMTV paru ce mercredi annonce qu’en cas de présidentielle aujourd’hui, Marine Le Pen l’emporterait largement face à Emmanuel Macron. Preuve s’il en fallait que Marine Le Pen est la grande gagnante d’une séquence politique qui voit la Macronie s’embourber dans sa réforme des retraites, pendant que la NUPES se divise et que Les Républicains se fracturent.