20h15 Express – Guerre en Ukraine : Kiev redoute une grande offensive russe dans le Donbass

A quelques jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens redoutent une grande offensive russe, notamment dans le Donbass. Cette région située à l’Est du pays, le long de la frontière avec la Russie, est depuis le début de l’offensive une cible privilégiée de Vladimir Poutine. Le journaliste Guillaume Ptak est sur place à seulement 8km des positions russes. Depuis quelques semaines, l’armée russe progresse dans le Donbass et bombarde particulièrement les villes de la région comme Kramatorsk, située à plus de 50 km du front. Le 1er février, la ville a été la cible d’un missile qui a touché plusieurs immeubles d’habitation et a fait au moins trois morts. Aucun territoire ne semble à l'abri des bombes russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé que Vladimir Poutine souhaitait une victoire dans une ville stratégique avant le 24 février. Paul Moisson, Fanny Duvot et Clément Duché se sont rendus au salon Hyvolution à Paris, un événement dédié à l'hydrogène pour l’énergie, l’industrie et la mobilité. Elément chimique le plus abondant dans l’univers, il constitue une incroyable source d’énergie. Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains dont Emmanuel Macron veulent faire le pari sur l’hydrogène, qualifié d’énergie du futur. Mais ce pari pose un gros problème de coût. L’Etat a prévu de dépenser 9 milliards d’euros pour développer la filière hydrogène dans son plan France 2030.