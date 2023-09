20h15 Express - Guerre en Ukraine : la ville de Koupiansk de nouveau menacée

569 jours après le début du conflit russo-ukrainien, la situation en Ukraine ne s’améliore pas. L’armée russe frappe continuellement certains villages du pays, tandis que la contre-offensive lancée il y a plusieurs mois semble avoir du mal à payer. Près de la frontière russe, la ville de Koupiansk, libérée un an plus tôt par les Ukrainiens, est de nouveau menacée. Sur place, une équipe de volontaires tente de convaincre les habitants d’abandonner leurs maisons afin de se mettre à l’abri, via notamment des tracts. Mais beaucoup d’entre eux refusent de partir. 67% des 18-34 ans ont une opinion défavorable d’Emmanuel Macron. Mais ce n’est évidemment pas le cas des « JAM », les « Jeunes avec Macron », qui ont lancé une toute nouvelle campagne de communication visant à vanter les mérites et le bilan du président de la République. Le tout en musique, puisqu’ils ont créé une playlist toute particulière à cette occasion. Les « JAM » étaient réunis place du Panthéon cette semaine afin de distribuer des tracts intitulés : « On n’est pas prêt de mettre pause ». Suffisant pour renverser la vapeur ?