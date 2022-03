20h15 Express – Guerre en Ukraine : l’armée russe piétine, l’Occident craint le pire

Depuis près d’un mois, l’Ukraine résiste à l’invasion russe. L’armée de Vladimir Poutine piétine, son entreprise militaire ne progresse pas aussi vite qu’espérée, ce qui fait craindre à Joe Biden un tournant encore plus macabre à venir. Daria a 28 ans. Après avoir mis sa mère en sécurité à l’ouest de l’Ukraine, elle a décidé de retourner à Kiev pour participer à la résistance. Dans la capitale bombardée sans relâche, la peur d’un assaut ne la quitte plus, mais pour garder le moral, Daria et ses colocataires font leur possible pour maintenir une vie quotidienne plus ou moins normale. Yvan Colonna est mort ce lundi 21 mars des suites de son agression en prison, au début du mois de mars. En métropole, il est surtout considéré comme l’assassin du préfet Erignac. En Corse en revanche, il est un véritable symbole. Depuis l’annonce de sa mort, de nombreux habitants sont en deuil et plusieurs cérémonies ont été organisées à travers le pays. Abda Sall et Clément Duché se sont rendus en Corse à la rencontre de ses habitants.