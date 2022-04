20h15 Express – Guerre en Ukraine : le quotidien des soldats sur la ligne de front

Depuis 42 jours, l’Ukraine lutte contre l’invasion russe. Depuis ce week-end, une ville est devenue le symbole des atrocités commises par l’armée russe. À Boutcha, petite ville à dix kilomètres de Kiev, la capitale, les soldats ukrainiens ont découvert les corps de centaines de civils, abattus dans les rues et abandonnés sur la chaussée. Les images du massacre ont fait le tour du monde et provoqué une vague d’horreur et d’indignation. Depuis plusieurs jours, Oleg Skripka, qui nous donne régulièrement des nouvelles d’Ukraine, est à Boutcha. Il témoigne de la situation sur place. À quatre jours du premier tour, un candidat est devenu la star des médias et des réseaux sociaux : Philippe Poutou. Le candidat du NPA a l’habitude, le même rituel se répète tous les 5 ans depuis dix ans. En 2017, il avait fait le buzz avec ses attaques contre François Fillon. En 2022, c’est en taclant Éric Zemmour qu’il a fait le bonheur des réseaux sociaux. Philippe Poutou le sait, ses chances d’accéder au second tour sont infimes. Tant mieux, ce n’est pas son but. Le candidat du NPA veut avant tout imposer ses idées anticapitalistes dans le débat public. Mercredi, Philippe Poutou organisait sa fête de fin de campagne à Bordeaux, où il est conseiller municipal. Fanny Duvot et Louis de Saxé y étaient.