20h15 Express – Guerre en Ukraine : les civils organisent leur défense

Depuis douze jours, l’Ukraine vit au rythme des bombardements. L’armée russe continue de s’acharner sur les villes de Soumy, Marioupol et Kharkiv. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, les frappes russes ont touché des civils tentant de fuir les affrontements. Arman Soldin est journaliste pour l’AFP. Depuis quatre jours, il tourne à Boucha et à Irpin, deux villes à trente kilomètres de Kiev. Derniers remparts avant la capitale, les deux villes essuient des combats particulièrement violents. Ce week-end, 45 000 Français se sont réunis pour témoigner de leur soutien au peuple ukrainien. À Paris, nos journalistes Valentine Watrin, Louis Sibille et Thibault Dautrevaux ont suivi le cortège. Au milieu de pancartes écrites dans toutes les langues, ils ont rencontré Marina, tout juste arrivée en France après avoir fui les bombardements en Ukraine. Éric Zemmour a une nouvelle alliée et c’est un nouvel uppercut pour Marine Le Pen. Le polémiste a officialisé ce week-end le ralliement de Marion Maréchal-Le Pen. Une victoire dont Éric Zemmour ne pouvait pas vraiment se passer : depuis l’invasion de l’Ukraine, sa campagne dévisse.