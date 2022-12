20h15 Express – Guerre en Ukraine : dans le quotidien des pompiers sous les bombes à Kherson

La guerre continue de faire rage en Ukraine. Les frappes russes ont détruit des infrastructures, des routes et des villes. Mais on parle très peu des pompiers, ces héros de l’ombre qui se précipitent à chaque nouveau bombardement, au péril de leur vie, pour venir en aide aux habitants. Le journaliste indépendant Romain Sinnes est à Kherson, au sud de l’Ukraine, pour suivre le travail de ces pompiers. La ville, occupée par les soldats russes durant des mois, a été libérée par les Ukrainiens le 9 novembre dernier, mais continue d’être bombardée. Les soldats du feu se relaient 24h sur 24h pour intervenir le plus rapidement possible sur les lieux attaqués.