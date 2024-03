20h15 Express - Guerre en Ukraine : nouvelle ligne de défense à Koupiansk

À Koupiansk, les artilleurs ukrainiens font face à une pénurie de munitions, alors que les alliés occidentaux de l'Ukraine peinent à fournir au pays assiégé les obus dont il a désespérément besoin. Depuis plusieurs semaines, les soldats de l'armée ukrainienne manient un mortier de 120 mm près de Tchassiv Yar, dans l'oblast de Donetsk. Mais en dépit des violents combats qui font rage dans la région, les artilleurs passent l'essentiel de leur temps sous terre, à l'abri du froid, de la boue et des bombardements russes. Une oisiveté toute relative, imposée par la pénurie de munitions, qui pèse sur le moral de l'équipage qui suit les discours politiques des Français et des Occidentaux de très près. Journée décisive pour le soutien de la France à l'Ukraine. L'Assemblée nationale se prononce ce mardi sur la stratégie d'aide à Kiev lors d'un débat et d'un vote symbolique. Le Premier ministre, Gabriel Attal, donnera le coup d'envoi des débats vers 16h30, avant l'intervention des groupes politiques, suivi d'un vote, sans valeur contraignante, attendu aux environs de 20 heures. Une abstention pour le RN et un vote contre du côté des LFI. Le groupe affirme ainsi voter « contre la guerre » et « contre l'élargissement de l'Otan et de l'Union européenne » à l'Ukraine, revendiquant leurs divergences avec les socialistes, qui soutiendront de leur côté l'accord de sécurité scellé entre Paris et Kiev.

