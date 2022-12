20h15 Express : Guerre en Ukraine : qui sont ces Russes qui se battent contre l’armée de Vladimir Poutine ?

Alors que la guerre n’est toujours pas finie, l’armée ukrainienne a autorisé la presse à suivre une légion un peu particulière : la “Légion de la liberté de la Russie”. 500 citoyens russes ont fait le choix de quitter l’armée de Vladimir Poutine pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Parmi ces soldats, on retrouve Ilia Ponomarev, un célèbre opposant politique russe. En 2014, il était le seul député de la Douma à s’opposer à l’annexion de la Crimée par la Russie. C’est un coup de communication pour l’armée ukrainienne qui n’hésite pas à convoquer, escorter et transporter des journalistes du monde entier. Le message est clair : tous les Russes qui veulent faire défection et combattre Vladimir Poutine sont les bienvenus dans les rangs de leur armée.