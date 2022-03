20h15 Express – Guerre en Ukraine : scènes surréalistes à Boutcha, à quelques kilomètres de Kiev

La guerre en Ukraine en est à son neuvième jour et les combats continuent. La centrale nucléaire de Zaporijia est désormais contrôlée par l’armée russe, comme l’ont rapporté dans la nuit les journalistes présents dans le pays. Parmi eux, Arman Soldin, en Ukraine depuis une semaine pour l’AFP. Il se trouvait à Boutcha, non loin de Kiev, où il a pu constater que l’armée russe s’en prenait maintenant à la population civile. Non loin de Kiev vivait aussi Daria, 32 ans. Elle a fui la ville, avec sa famille, après avoir assisté et filmé les premiers bombardements. Daria témoigne de la vie quotidienne, depuis la ville de Khmelnytskyï où elle s’est réfugiée. C’est à Korczowa, en Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine, que se trouvent Paul Moisson et Paul Bouffard. Ici se trouve une zone d’accueil pour les réfugiés. Des bénévoles polonais s’organisent pour leur venir en aide, 24 heures sur 24 et leur fournir médicaments, couvertures et nourritures.