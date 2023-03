20h15 Express – Guerre en Ukraine : Soumy, l’autre front

Si l’attention internationale se focalise sur la ville de Bakhmout, en Ukraine, qui pourrait tomber aux mains des Russes dans les tous prochains jours, le front ukrainien s’étend sur des centaines de kilomètres de long et compte de nombreuses autres zones de combats. C’est le cas par exemple de Soumy, au Nord de l’Ukraine, à quelques kilomètres de la frontière russe. En trois jours, la ville a essuyé plu de 250 frappes russes. Sur place, Paul Gasnier est en contact avec la journaliste Astrig Agopian. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis ont dépensé plusieurs dizaines de milliers de dollars pour venir en aide à l’armée de Volodymyr Zelensky. Une aide que le camp des pro-Trump conteste de plus en plus vigoureusement dans le pays. Donald Trump passe ses journées à critiquer Joe Biden et a assuré qu’il ne lui aurait fallu qu’une journée pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L’ancien président et ses soutiens estiment aussi que le principal ennemi des Etats-Unis n’est pas la Russie, mais la Chine et en veulent pour preuve les récents « ballons chinois » abattus au-dessus du territoire américain. Ce week-end se tenait le grand rendez-vous annuel des conservateurs américains, le CPAC. Sophie Gousset y était. Dans une interview accordée au Parisien ce week-end, le ministre du Travail Olivier Dusspot a assuré que la réforme des retraites était une « réforme de gauche ». De quoi faire hurler à la provocation chez la NUPES et à l’aberration chez Les Républicains et le RN. Sophie Dupont était à l’Assemblée ce lundi pour recueillir les réactions des députés.