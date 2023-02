20h15 Express – Guerre en Ukraine : un sommet européen historique pour Volodymyr Zelensky

A l’approche du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Volodymyr Zelensky a effectué une triple visite diplomatique pour réclamer des avions de combat à l’Union européenne. Pour le président ukrainien, il est impossible de repousser l’armée russe sans un soutien aérien. Pour conclure cette mini-tournée diplomatique, Volodymyr Zelensky s’est rendu à Bruxelles, ce jeudi 9 février pour un sommet avec les chefs d’Etats des gouvernements européens. Au programme : des discours, des drapeaux et une belle photo d’une Europe unie derrière l’Ukraine. Lors de son discours, Emmanuel Macron a réitéré son soutien à Kiev, mais il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle livraison d’avions de combat. Stephen Chattour et Théo Palfray étaient à Bruxelles. Depuis l’été dernier, l’armée russe envoie des milliers d’hommes se battre à Bakhmout, dans la région du Donbass, à l’est de l’Ukraine. La ville est encerclée par les Russes, mais les Ukrainiens résistent. D’après l’armée ukrainienne, 17 000 soldats russes y ont été tués en janvier. Les militaires Ukrainiens se terrent dans des sous-sols malgré des températures négatives. Les conditions de vie pour ces soldats sont extrêmement difficiles et la ligne ennemie se situe à moins de cinq kilomètres d’eux. Le journaliste belge Wilson Fache est sur place. Le groupe pétrolier TotalEnergies a engrangé le plus gros bénéfice de son histoire : 20 milliards d’euros en 2022. A l’heure où des millions de Français subissent l’inflation et ont du mal à régler leurs factures d’énergie, ce record fait grincer des dents chez la NUPES et notamment chez l’Europe Ecologie Les Verts. Paul Moisson, Baptiste Bril et Thibault Dautrevaux ont rencontré des élus écologistes pour tester la notoriété de l’homme le plus riche du monde : Bernard Arnault. Pour Marine Tondelier, à la tête du parti, les milliardaires sont des égoïstes qui ne servent à rien. Sa stratégie : le milliardaire-bashing.