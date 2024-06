20h15 Express - Guet-apens homophobes : enquête sur un phénomène qui explose

C’est un phénomène en hausse ces dernières années qui inquiète au plus haut point les associations de défense des homosexuels : les guet-apens homophobes. L’histoire est toujours la même : des homosexuels font des rencontres sur des sites en ligne, mais au moment de se rencontrer physiquement, ils découvrent le piège et se font le plus souvent violemment agresser. Cette semaine s’est ouvert le procès de Jérôme, séquestré pendant 60 heures, violemment battu après avoir convenu d’un rendez-vous avec un homme sur un site de rencontre. Trois personnes lui font face sur le banc des accusés, dont un suspecté d’avoir voulu vider son compte en banque, que nous avons pu interroger. Nous sommes également partis à la rencontre de l’association SOS Homophobie, qui reçoit chaque semaine des témoignages de victimes de guet-apens homophobes.

En savoir plus sur Paul Gasnier