20h15 Express : hors caméra, la fébrilité de Marine Le Pen

Ce week-end, Éric Zemmour et Marine Le Pen étaient tous deux en déplacement dans le sud de la France, à quelques kilomètres l’un de l’autre. Ils ne se seront pourtant jamais croisé, malgré les efforts des soutiens de Marine Le Pen, Gilbert Collard et Robert Ménard, tous deux jouant le rôle d’émissaire auprès du polémiste. Leurs efforts seront-ils payants ? Dans les meetings d’Éric Zemmour, notre journaliste Sophie Dupont a surtout croisé d’anciens électeurs déçus de Marine Le Pen. Face à la montée du polémiste et à sa propre chute dans les sondages, la candidate du Rassemblement national en fait des caisses pour montrer que tout va bien. On a pourtant bien senti que la situation devenait difficile à gérer pour Marine Le Pen et ses équipes. Depuis deux ans, le Liban s’enfonce dans une crise politique, économique et humanitaire d’une ampleur historique. Les jeunes diplômés fuient le pays, la monnaie s’effondre, les prix explosent et la population est de plus en plus pauvre. Le 4 août 2020, alors que l’économie libanaise est à terre, un stock de nitrate d’ammonium explose dans le port de Beyrouth, provoquant la mort de 220 personnes. Un an plus tard, la Justice accuse des hommes politiques chiites, proches du parti islamiste du Hezbollah d’être responsables du stockage de ces explosifs dans le port de Beyrouth. La semaine dernière, les partisans du Hezbollah sont descendus armes à la main dans les rues de la capitale pour défier la Justice libanaise. En quelques minutes, la manifestation s’est transformée en scène de guerre, causant la mort de 7 personnes. Valentine Watrin, Abdal Sall et Nadia Maucourant sont à Beyrouth pour donner la parole à la jeunesse du pays.