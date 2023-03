20h15 Express : "Il y a une certaine légitimité dans la violence", les militants radicaux de Sainte-Soline s’expliquent après les affrontements

Sainte-Soline est devenue le lieu d’une lutte acharnée entre les militants écologistes, l’Etat et les forces de l’ordre. Ce week-end, 6000 personnes s’étaient réunies pour protester contre le projet de méga-bassine dans ce petit village proche de Poitiers. La manifestation a rapidement tourné à l’affrontement rangé entre militants et gendarmes. Valentine Watrin, Héloïse Grégoire et Baptiste Gondouin y étaient. Ce week-end, Edouard Philippe organisait le premier Congrès de son jeune parti : Hozirons. Sophie Dupont l’a suivi pendant deux jours, jusque dans les coulisses, avec les fans, les militants et certains poids lourds de la majorité.