20h15 Express : "Ils nous jetaient leurs cadavres", le récit d’Oleksi Gordeyev, soldat miraculé de la guerre

Ces derniers jours en Ukraine circule une vidéo hallucinante : celle du sauvetage d’un soldat ukrainien, retenu captifs par les Russes pendant 40 jours, sans eau ni nourriture. Son nom : Oleksi Gordeyev. Grâce au musicien Oleg Skripka, qui nous envoie régulièrement des nouvelles d’Ukraine, Quotidien a pu recueillir son témoignage. Philippe Martinez vit ses derniers instants à la tête de la CGT. D’ici une semaine, il sera remplacé par un nouveau Secrétaire général. Parmi les grands favoris figure Olivier Mateu, l’actuel patron de la CGT des Bouches-du-Rhône. Après une motion de censure rejetée de justesse, opposition et gouvernement étaient en gueule de bois ce mardi. Côté Les Républicains, on doit panser les plaies d’un parti qui a implosé, incapable de se mettre collectivement d’accord sur le vote, ou non, de la motion. Côté gouvernement, on s’est attelé à une séance de câlinothérapie pour renforcer les liens d’une majorité plus fragile que jamais.