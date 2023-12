20h15 Express : immersion à la COP28 de Dubaï

Alors que vient de débuter la controversée COP28 de Dubaï, les équipes de Quotidien sont sur place afin de couvrir toute la semaine prochaine l’évènement qui durera deux semaines. Un sommet de la Terre qui s’apprête à accueillir 70 000 personnes et qui est pointé du doigt alors que les Emirats Arabes Unis ne vivent quasiment que du pétrole et n’apportent pas de solution face à la crise climatique. Le bâtiment qui accueille la COP28 est climatisé par des conduits géants. Plus de 3000 journalistes sont accrédités pour ce sommet présidé par le Sultan al-Jaber, également PDG d’une importante compagnie pétrolière. Mais tout cela ne semble inquiéter ou révolter personne sur place, hormis quelques militants écologistes zambiens. Les plus grands chefs d’Etats du monde son attendus sur place, hormis Joe Biden et Xi Jinping, grands absents. Direction la Cisjordanie, où depuis quelques jours, chaque libération de prisonnier palestinien en échange d’otages israéliens est fêtée comme une véritable victoire, dans une atmosphère de liesse, notamment dans la ville de Ramallah. Focus ce jeudi sur la ville de Naplouse, l’une des villes les plus peuplées de Cisjordanie. Là-bas le conflit israélo-palestinien s’affiche à chaque coin de rues, et vendredi soir, une foule importante s’est précipitée pour accueillir les prisonniers palestiniens libérés. On pouvait y voir notamment les drapeaux verts du Hamas. Des jeunes croisés dans la rue comprennent le soulagement des otages de retour chez eux en Israël. Mais pour d’autres, la compassion ne semble pas être de mise.