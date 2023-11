20h15 Express : immersion au cœur de la marche contre l’antisémitisme

Ce dimanche à Paris, se tenait un rassemblement d’ampleur contre l’antisémitisme, réunissant plus de 105 000 personnes dans les rues de la capitale. Une marche silencieuse à travers laquelle les symboles de paix étaient nombreux, dans une période particulièrement anxiogène pour la communauté juive de France, sur fond de conflit israélo-palestinien. Une marche qui a possiblement redistribué les cartes sur l’échiquier politique, avec la présence du Rassemblement National et l’absence de La France Insoumise. Alors que plusieurs anciens Premiers ministres et présidents de la République étaient en tête de cortège, le carré du Rassemblement National se trouvait lui en queue de peloton. Certains opposants ont tenté d’interrompre le cortège du parti d’extrême-droite. Certains passants, eux, applaudissent pourtant les figures du RN. L’absence de La France Insoumise a semble-t-il finalement bien plus choqué les personnes présentes ce dimanche, préférant seulement se joindre à la manifestation pro-palestinienne hebdomadaire samedi place de la République. Et ce dimanche, les autres partis de gauche ne semblaient pas vouloir être mis dans le même panier que LFI.