20h15 Express : immersion dans Chasiv Yar, dernière ville ukrainienne avant les positions russes

La situation actuelle en Ukraine inquiète tout particulièrement. L’armée ukrainienne n’aura bientôt plus de munitions pour faire face à son ennemi russe, alors que Kiev a été bombardé ce mercredi. Notre correspondant Guillaume Ptak, qui couvre la guerre sur place, s’est rendu au sein de la ville de Chasiv Yar, située sur le front est. La ville est géographiquement la dernière avant les positions russes. Sur place, les tirs résonnent sans cesse alors que la ville est un véritable champ de ruines. De nombreux soldats trouvent refuge au cœur des immeubles éventrés. Que pensent-ils de la diminution de l’aide étrangère ? C’est une tradition à l’approche des festivités de Noël en Russie. Vladimir Poutine a convié des journalistes triés sur le volet afin de dresser son bilan de l’année pendant quatre heures. Le journaliste de TF1, Jérôme Garro, correspondant de TF1 à Moscou, a eu le privilège de lui poser une question. Les objectifs de la Russie restent inchangés selon le président russe. La semaine dernière, les yeux du monde entier étaient rivés sur la COP28 de Dubaï, présidé par le sultan al-Jaber, à la tête d’un important groupe pétrolier. Et parmi les chefs d’Etats et décideurs internationaux, un représentant de l’OPEP, l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, a particulièrement interrogé. Un stand de l’OPEP était d’ailleurs installé dans les couloirs de l’immense bâtiment pour la toute première fois. Eux n’ont pas le droit de discuter avec des journalistes. Mais alors que faisaient-ils là ?