20h15 Express : immersion au sein de la plus grande mine de charbon ukrainienne

L’attention que suscite l’Ukraine dans le monde est essentielle à sa survie. Pourtant depuis un mois, le conflit israélo-palestinien relègue l’invasion russe dans le pays de l’est de l’Europe au second plan. En ce sens, la femme de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska se montre particulièrement active ces derniers jours. Ce jeudi, elle a visité une école parisienne qui accueille des enfants ukrainiens aux côtés de Gabriel Attal et Brigitte Macron. La Russie bombarde actuellement les infrastructures énergétiques et il est vital de garantir de l’électricité aux Ukrainiens pour l’hiver qui approche, alors que les nombreuses coupures entravent la production de matériel militaire. Dans le pays, c’est le charbon qui alimente 30% du réseau ukrainien, mais la majorité des mines se trouvent dans le Donbass. Notre reporter Arnaud de Decker a visité la plus grande d’entre elles. Avant la guerre, 8300 mineurs travaillent ici, aujourd’hui seulement la moitié.