20h15 Express : immersion avec François Ruffin à un débat syndicaliste sur le travail

Ce mercredi, Paul Moisson et les équipes de Quotidien ont suivi François Ruffin à la maison des métallos à Paris où il prenait part à un débat sut le travail, entouré de la CGT et de la CFDT. Un endroit dans le XIème arrondissement de Paris où le prolétariat est roi malgré les nombreuses professions intellectuelles et les nombreux cadres qui s’y trouvent. Quelques minutes avant la conférence, on le retrouve aux côtés de Sophie Binet de la CGT et d’Isabelle Mercier de la CFDT, alors que le dernier livre du député LFI est disponible à la vente. Lui qui a notamment réalisé différents documentaires sur le travail. Après avoir eu un mot pour presque tous les secteurs professionnels du pays, il n’a pas manqué de faire un petit appel du pied aux syndicats. Dans son nouveau livre intitulé « Mal travail, le choix des élites », l’invité du soir François Ruffin ne manque pas d’égratigner le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Le député LFI estime que le membre du gouvernement « ne connaît rien au travail réel », comme il l’a martelé une nouvelle fois lors de son discours autour du travail. L’occasion était donc trop belle pour Paul Moisson et les équipes de Quotidien de se rendre ce jeudi matin devant le ministère de l’Economie où se tenait une grande réunion, afin de demander au principal concerné ce qu’il en pensait. Ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon parcourt la France afin de tenir différents meetings. Les équipes de Quotidien ont assisté ce mercredi soir à son dernier rassemblement à Belfort. 500 sympathisants s’étaient réunis dans la salle des fêtes de la ville. Pour eux Jean-Luc Mélenchon est tout simplement irremplaçable. La figure majeure de La France Insoumise n’a pas manqué d’envoyer une petite pique à notre invité du soir François Ruffin, exprimant sa position sur l’hommage aux victimes françaises du Hamas et sur la méthode de La France Insoumise.

