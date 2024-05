20h15 Express : immersion avec les soldats français qui s’entraînent dans les tranchées

Emmanuel Macron agite depuis plusieurs semaines la possibilité d’envoyer des troupes françaises en Ukraine. L’armée a autorisé les journalistes de Quotidien à filmer ses soldats qui s’entraînent au combat dans des tranchées comme il en existait en 14-18. Et comme il en existe beaucoup en Ukraine aujourd’hui. Des entraînements dans les conditions du réel avec le froid et la boue.

