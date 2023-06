20h15 Express : incompréhension et étrange retour à la normale à Annecy après l’attaque

Paul Gasnier est à Annecy, où un homme a blessé au couteau six personnes, dont quatre enfants, ce jeudi matin dans un parc. La journée avait commencé dans une ambiance électrique à l’Assemblée nationale. L’opposition était prête à défendre bec et ongles son rejet de la réforme des retraites, la majorité était prête à tout pour tourner la page de cette séquence politique. Tout a changé à 10h52 avec l’annonce de l’attaque au couteau survenue à Annecy qui a fait six blessés, dont quatre enfants.