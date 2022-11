20h15 Express : indignation de la classe politique après les propos polémiques d’un député RN

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, a suspendu la séance des questions au gouvernement ce jeudi après qu’un député du Rassemblement national ait tenu des propos polémiques. Alors que le député de La France Insoumise, Carlos Martens Bilongo avertissait sur le “drame de l’immigration clandestine” Grégoire de Fournas a lancé “qu’il(s) retourne(nt) en Afrique”. Les députés et les ministres se sont succédés devant les journalistes pour faire part de leur indignation. Les députés de la France Insoumise accuse le député RN d’avoir tenu des propos à l’encontre de leur collègue Carlos Martens Bilongo. Grégoire de Fournas se défend en affirmant que ses propos désignaient les migrants et non le député. Les députés du Rassemblement national ont été eux moins bavards.