20h15 Express - Ingérences étrangères : un rapport accable le Rassemblement national

Ce jeudi 1er juin marquait le 5ème anniversaire du Rassemblement national né le 1er juin 2018. En guise de cadeau, ils ont reçu le rapport de la Commission sur les ingérences étrangères dans les partis politiques. Cette commission avait été créée par le RN lui-même pour faire oublier sa réputation de parti-pro russe. Le rapport est particulièrement accablant pour le parti qui est qualifié de “courroie de transmission” de la propagande russe. Le rapport s’interroge également sur les raisons du fameux prêt de 9 millions d’euros contracté auprès d’une banque russe. La commission a révélé le contenu du rapport à l’Assemblée nationale ce jeudi 1er juin. Les députés n’ont pas le droit d’en révéler le contenu avant sa publication la semaine prochaine mais les députés de la majorité ont du mal à cacher leur satisfaction. Ce jeudi 1er juin, Libération avait organisé un débat sur la radicalité avec des figures de la Nupes à l’occasion des 50 ans du journal. Un débat a tiré son épingle du jeu : la radicalité pour changer la vie ? Sans surprise, LFI et Europe Ecologie Les Verts demandent plus de radicalité alors que les socialistes et les communistes sont plus réticents.