20h15 Express : inquiets à l’idée d’être mobilisés, des milliers de Russes fuient vers le Kazakhstan

Depuis l’appel à la mobilisation partielle de Vladimir Poutine, ils sont des dizaines de milliers de russes à vouloir fuir le pays. Fuir la guerre forcée, fuir le front, fuir la mobilisation imposée par leur dirigeant. Mais sans visa, les Russes ne peuvent aller que dans un nombre très limité de pays, comme la Mongolie, la Géorgie ou encore le Kazakhstan. Alina, Viktor et Nicolay ont entre 20 et 30 ans. Ils sont photographe, étudiant, designer et ils ont tous les trois décidé de fuir leur pays pour se rendre au Kazahkstan. Peut-on jouer au foot avec des députés du Rassemblement national ? Les partis de gauche ont choisi : c’est non. Le match caritatif des députés de l’Assemblée nationale s’est tenu sans la gauche de l’échiquier politique. Pour le RN, ce match est devenu une opération de com’ idéale. Azzeddine Ahmed-Chaouch était sur le stade.