20h15 Express – Intelligence artificielle : la France à la traîne

L’intelligence artificielle promet de bouleverser notre avenir. Reste qu’en attendant de savoir si ce sera pour le meilleur ou pour le pire, la France est à la traîne dans ce domaine, loin derrière les États-Unis, la Chine ou encore le Canada. Pour espérer renverser la vapeur, Emmanuel Macron a décidé de promouvoir la souveraineté numérique française. Pour en parler, le président s’est donc rendu au Salon Vivatech ce mercredi. Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Thibault Dautrevaux y étaient. Entre les agriculteurs et les écologistes, un face à face de plus en plus virulent s’installe. Les écologistes reprochent aux agriculteurs leur modèle trop intensif, trop productiviste et donc trop polluant. Les agriculteurs, eux, répondent ne pas avoir le choix et enragent contre les actions des écolos. En première ligne de ce face à face : Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Verts, a pris l’habitude de se faire embrouiller en personne lors de ses déplacements sur le terrain. À Marmande, il y a quelques semaines, elle avait porté plainte contre le président de la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne qu’elle accuse de l’avoir menacée. Marine Tondelier s’en expliquait devant le tribunal ce mercredi, Quotidien y était. Marlène Schiappa était auditionnée au Sénat ce mercredi pour répondre des accusations dénonçant l’utilisation supposée douteuse du « Fonds Marianne », un fond de 2,5 millions d’euros créé après la mort de Samuel Paty dans le but de financer des associations de lutte contre le séparatisme.