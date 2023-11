20h15 Express : Israël suspendu à la décision autour du sort des otages à Gaza

Depuis ce lundi matin, les alertes concernant une imminente libération des otages retenus à Gaza se succèdent. Un accord serait prêt à être signé suite notamment au rôle clé joué par le Qatar dans le conflit entre Israël et le Hamas. Quelques kilomètres plus au nord, en Israël, Benyamin Netanyahou a réuni son gouvernement afin de discuter du sujet. Notre reporter, Arthur de Poortere, est actuellement à Tel Aviv et a passé la journée du côté de Jérusalem. Aux infos où à la station-service, sur la route entre les deux villes, tout le monde ne parle que de cette information. A Tel Aviv, les plus importants médias internationaux sont sur place et attendent une annonce. Les maires sont actuellement réunis à Paris pour leur traditionnel Congrès annuel. Des élus, souvent appréciés des Français mais qui sont pourtant depuis quelques mois régulièrement agressés, menacés ou insultés. En atteste le thème de cette année : « communes attaquées, République menacée ». Un chiffre fait froid dans le dos, 1300 maires ont démissionné depuis les dernières élections municipales. Les équipes de Quotidien se sont rendues sur les lieux, Porte de Versailles à Paris, et ont donc croisé des maires des quatre coins de la France. Certains expliquent qu’ils vont faire appel à la justice, si ce n’est pas déjà fait, face notamment aux menaces intempestives sur les réseaux sociaux. Parmi les invités, on a croisé notamment Edouard Philippe.