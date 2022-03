20h15 Express : “Je ne suis pas assez courageuse pour rejoindre l'armée, mais je peux prendre mon stylo et publier des histoires”, les journalistes ukrainiens résistent

L'Ukraine en est à son 16e jour de guerre et les bombes continuent de tomber sur le pays. Cela n'empêche pas la première chaîne de télévision du pays, Souspilné, de continuer à faire son travail. Alors que Kiev, où se trouve le siège de la chaîne est menacée, Souspilné s'est délocalisée ailleurs dans le pays pour continuer à émettre. Leurs reporters sont, eux, toujours sur le terrain, pour continuer à retranscrire l'invasion de leur pays par les Russes. Pour montrer son soutien à l'Ukraine et condamner la guerre, 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE se sont retrouvés pendant deux jours à Versailles, sous l'égide d'Emmanuel Macron. Valentine Watrin était sur place pour assister aux restitutions des discussions sur les sujets du gaz, du pétrole et la prise d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie. Les 27 devaient aussi étudier la possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Malheureusement pour Volodymyr Zelensky, rien n’aura été tranché.