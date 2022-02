20h15 Express : Jean-Luc Mélenchon, l’homme qui séduit la jeunesse peut-il l’amener jusqu’au vote ?

Jean-Luc Mélenchon a beau être le candidat le plus âgé de cette présidentielle, il a décidé de jouer à fond la carte « Jeune ». Depuis plusieurs semaines, il multiplie les déplacements dans les écoles et les universités. Pour parler à la jeunesse, le candidat de la France Insoumise met en scène ses déplacements sur Tik Tok et en profite pour tacler ses adversaires. Mélenchon en fait des caisses et ça paie dans les sondages. Depuis plusieurs semaines, Abda Sall est sur les routes pour donner la parole aux Français. Cette semaine, il a traversé la Creuse pour parler d’un sujet crucial pour de nombreux français : les déserts médicaux. La Creuse est l’un des départements où la situation est la plus critique avec moins d’un médecin pour 1000 habitants. Une fois officiellement candidat, Emmanuel Macron se pliera-t-il au jeu du débat télé avec les autres prétendants à l’Élysée ? Comme tous les présidents sortants, Emmanuel Macron s’y refuse. Pourtant, nombreux sont les députés de l’opposition qui y voient un déni de démocratie.