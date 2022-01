20h15 Express : Jean-Luc Mélenchon savoure son succès, mais peut-il gagner sans le reste de la gauche ?

J-75 avant le premier tour de l’élection présidentielle et la gauche est à des kilomètres de se qualifier pour le second tour. Parmi les sept candidats de gauche, un seul résiste encore : Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise est le seul à gauche à pouvoir prétendre dépasser les 10% d’intentions de vote. Lundi soir, Jean-Luc Mélenchon était à Bordeaux pour un meeting à salle comble. Valentine Watrin y était. Quelles seraient les trois premières propositions du journaliste fondateur de l’Opinion, Nicolas Beytout s’il était élu président ? On lui a posé la question. Depuis plusieurs jours, tout le monde est en boucle sur la baguette de pain à 0,29€ désormais vendue chez Leclerc. Faut-il Y voir un coup de pouce pour les Français, une façon de leur offrir du pouvoir d’achat en plus ou au contraire un coup fatal porté aux artisans boulangers ?