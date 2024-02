20h15 Express : Joe Biden chahuté par les pro-palestiniens lors de son déplacement à New York

L’état de santé préoccupant de Joe Biden est en train de devenir un véritable sujet de campagne. L’actuel président américain est également en train de perdre le vote des musulmans du pays depuis qu’il a affiché son soutien à Israël. Plusieurs de ses déplacements ont été perturbés par des manifestations pro-palestiniennes. Les équipes de reporter de Quotidien se sont rendues à New York où Joe Biden avait prévu trois déplacements dans la journée afin de lever des fonds pour sa campagne. Et une nouvelle fois, les pro-palestiniens s’étaient massivement donnés rendez-vous, surnommant le chef d’Etat « Genocide Joe » en écho au conflit israélo-palestinien. Certains d’entre eux se sont montrés particulièrement vifs à l’arrivée du locataire actuel de la Maison-Blanche à son point de rendez-vous. Un mois après sa démission de son poste de Première ministre, Elisabeth Borne sera ce mardi de retour à l’Assemblée nationale en tant que députée du Calvados. Ce jeudi, les équipes de Quotidien ont suivi son tout premier déplacement de députée sur le terrain à Condé-sur-Vire, en Normandie dans une école de couture. La femme politique s’est ensuite rendue sur un marché où elle a serré de nombreuses mains. Un accueil plutôt chaleureux mais légèrement perturbé par la présence de son opposant NUPES aux dernières élections législatives, Noé Gauchard.

