20h15 Express : journée sous haute tension à l’Assemblée nationale autour de la Commission Mixte Paritaire

Journée sous haute tension pour le gouvernement alors que se tient depuis 17 heures la très attendue Commission Mixte Paritaire autour de la fameuse loi « immigration ». Les équipes de Quotidien se sont rendues à l’Assemblée nationale afin de prendre le pouls, pendant que 14 parlementaires discutent de ces sujets brûlants à huit-clos. Les journalistes doivent eux patienter dans la célèbre salle des quatre colonnes. Mais une chose est certaine, la CMP pencherait à droite. Les Républicains sont en position de force, ce qui semble ravir Eric Ciotti et Olivier Marleix. La majorité, elle, souhaite sauver les meubles, alors que la gauche veut le retrait du texte. Le RN souhaite une loi particulièrement dure. Ce samedi, Elon Musk était en visite à Rome, au cœur d’un déplacement européen. L’homme à la tête du réseau social X (anciennement Twitter) a été reçu comme un véritable chef d’Etat alors que l’on a appris ce lundi que le réseau était sous le coup d’une enquête de la Commission européenne suite à un non-respect des lois européennes sur la désinformation et la haine en ligne. Les équipes de Quotidien se sont rendues à la fête annuelle du parti de Giorgia Meloni dans un château-fort de la ville, où se trouvait donc Elon Musk, qui est arrivé sous escorte policière dans une Tesla. Giorgia Meloni, le ministre de la Défense italienne, mais aussi le président du Sénat ont tenu à chaleureusement l’accueillir. Des membres de partis d’extrême-droite européen étaient aussi présents. Après être arrivé avec son fils dans les bras, l’homme d’affaires s’est longuement étendu sur le plus grand danger sanitaire du moment selon lui.