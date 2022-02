20h15 Express : Julien Denormandie futur directeur de campagne ? Même après 6 verres, il n’aura rien lâché

Julien Denormandie, 41 ans, actuel ministre de l’Agriculture, sera-t-il le prochain directeur de campagne d’Emmanuel Macron ? C’est en tout cas le bruit qui court ces jours-ci. Julien Denormandie, très proche du président, était justement en visite au salon du vin de Paris. Sophie Dupont l’a donc rejoint au Parc des expositions et espéré qu’avec une dégustation généreuse de vins et de spiritueux, sa langue pourrait peut-être se délier. Le Rassemblement national se vide petit à petit de ses lieutenants. Gilbert Collard, Jérôme Rivière et désormais Stéphane Ravier, tous ont quitté le navire pour rejoindre Éric Zemmour. À moins de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, le coup est dur pour Marine Le Pen. Pour afficher sa sérénité tout en consolidant sa base électorale, la candidate du RN était sur ses terres ce mercredi, à Villers-Cotterêts, dans l’Aisne. Là aussi, pourtant, ses électeurs s’inquiètent et redoutent de nouveaux départs. À moins de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, tous les candidats mettent le paquet sur la carte « ruralité ». Ce mercredi, plusieurs d’entre eux passaient leur grand oral au « mouvement de la ruralité », anciennement appelé le Parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Un parti traditionnellement marqué à droite. Éric Zemmour était le premier arrivé ce matin et il a signé les yeux fermés presque tous les « 30 engagements pour le monde rural sur la santé, l’emploi et les transports » proposés par le parti. Valérie Pécresse, qui passait juste après, a été plus réticente. Ne voulant ni fâcher sa base modérée, ni s’écarter de sa base dure, la candidate marche sur des œufs.