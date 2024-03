20h15 Express : Kamala Harris passe la seconde et demande un cessez le feu à Gaza

C’est un massacre à huis clos qui dure depuis bientôt 6 mois. 30 000 personnes auraient été tuées selon le ministère de la Santé de Gaza. Alors que le président des États-Unis se montre de plus en plus pressant envers Israël concernant le sort des civils, Kamala Harris, la vice-présidente a passé la seconde en appelant directement à un cesser le feu dans la bande de Gaza. Une première pour un haut responsable américain depuis le début du conflit. Le Rassemblement national a lancé sa campagne à Marseille ce week-end, à quelques mois des élections européennes. Non loin du stade Vélodrome où étaient attendues 6 000 personnes, Marine Le Pen a ouvert le bal, sous une musique assourdissante et une nuée de drapeaux bleu-blanc-rouge, mais le drapeau européen lui, était inexistant. Le temps d’une soirée, le parvis des droits de l’homme est devenu celui des droits des femmes. Alors que le Parlement réuni en Congrès à Versailles a voté l’inscription de l’IVG dans la Constitution, la Fondation des femmes a organisé ce lundi un rassemblement sur la place du Trocadéro, à Paris.

En savoir plus sur Paul Gasnier