20h15 Express : la bande de Gaza, capitale médiatique

La bande de Gaza vit actuellement sous les bombardements incessants de l’armée israélienne qui riposte massivement après les les terribles attaques du Hamas qui frappent l’Etat hébreu depuis samedi. Paul Moisson et Fanny Duvot se sont rendus ce matin en direction de la bande de Gaza. Sur la route, des milliers de soldats qui disent au revoir à leurs parents et certains s’entraînent déjà dans un immeuble abandonné. A Sderot, les médias s’emparent des rues qui se sont vidées de leurs habitants. Des murs de béton et des clôtures de fer séparent Israël de la bande de Gaza. Paul Moisson, qui se trouve ce soir à Tel Aviv nous en dit plus sur la situation au cœur de l’Etat hébreu, après avoir échangé avec certains soldats. Quotidien est en contact avec un journaliste palestinien vivant à Gaza, alors qu’il est actuellement très compliqué de recueillir des images au sein du territoire. Mohammed Abu Safia, âgé de 33 ans, a dû subir les bombes israéliennes, mais a tout de même capturé certaines images. Il tente tant bien que mal de mettre ses trois enfants âgés de 10 ans, 7 ans et 14 mois à l’abri des frappes. Pendant ce temps, le journaliste continue d’arpenter les rues de Gaza afin de tenter de rendre compte de la situation, notamment du haut d’un immeuble d’où l’on peut entendre les avions israéliens.