20h15 Express : la colère des profs contre la classe politique

Grosse journée de mobilisation dans l’Éducation nationale ce jeudi. Les personnels éducatifs étaient en grève pour demander plus de moyens et dénoncer les protocoles incompréhensibles de Jean-Michel Blanquer face au Covid. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la manifestation parisienne. Valérie Pécresse est née à Neuilly-sur-Seine, ville la plus riche de Franche, a été élue dans les Yvelines, est présidente de l’Île-de-France, ancienne énarque et diplômée d’HEC. Pour casser son image « parisienne », Valérie Pécresse a décidé de jouer la carte de la « ruralité », quitte à en faire des caisses. Après, il faut admettre que c’est pas facile de tenir le coup.