20h15 Express : la conférence polémique d’Éric Zemmour à l’ESCP

Faut-il inviter Éric Zemmour comme s’il était un candidat comme les autres ? Le débat, récurrent depuis le début de l’année, se fait de plus en plus audible maintenant que le polémiste est officiellement candidat. Depuis ce week-end, il agite aussi le milieu universitaire. Vendredi, Éric Zemmour a tenu une conférence à l’ESCP, l’une des écoles de commerce les plus prestigieuses de France. À la tribune, Zemmour a fait du Zemmour. Dans la salle, des rires, des applaudissements et des encouragements. La venue du polémiste a provoqué une vague d’indignation, notamment chez les anciens élèves de l’école. Trois mois après le passage d’Emmanuel Macron et la promesse d’une enveloppe d’1,5 milliard d’euros pour venir en aide à la ville, où en est Marseille ? Le Premier ministre Jean Castex est arrivé dans la cité phocéenne ce mardi pour une opération « Service après-vente ». Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a suivi pour voir si, vraiment, les choses ont évolué à Marseille depuis.