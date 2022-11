20h15 Express : la corrida rassemble Macronistes et RN

La proposition de loi déposée par le député NUPES Aymeric Caron pour interdire la corrida a fait exploser tous les groupes politiques. D’un côté, ceux pour qui la pratique de la corrida relève d’un jeu barbare et dépassé, de l’autre ceux pour qui il s’agit d’une tradition régionale séculaire. Résultat, depuis quelques semaines, les fêtes taurines sont devenues très politiques. Paul Moisson, Stéphane Chattour et Théo Palfray ont assisté à l’une d’entre elles, en Camargue. Samedi, plusieurs dizaines de milliers de femmes ont défilé partout en France contre les violences sexistes et sexuelles à l’appel du collectif « Nous Toutes ». Au milieu de ces femmes, quelques hommes, de plus en plus nombreux dans ces manifestations. En pleine polémique sur l’Ocean Viking et alors que l’affaire Lola a mis en avant les défaillances des OQTF (obligation de quitter le territoire français), c’est dans un climat particulièrement tendu que l’exécutif prépare le futur projet de loi immigration. On en parle avec Sophie Dupont.