20h15 Express : la dédiabolisation de Marine Le Pen à son apothéose

Marine Le Pen grapille des places dans les sondages à 10 jours du premier tour de l’élection présidentielle. À l’inverse de son concurrent d’extrême droite, Éric Zemmour, exit l’Islam et la provocation : le pouvoir d’achat est devenu le sujet phare de sa campagne. À Haguenau, en Alsace, la candidate du Rassemblement national continue sur sa lancée. Pour faire oublier son passé et ses prises de position radicales, la fille de Jean-Marie Le Pen utilise même les symboles de la gauche et du féminisme. Pour mieux comprendre la guerre entre la Russie et l’Ukraine, nos reporters se sont rendus à Costinești, en Roumanie. Un point commun rassemble ces trois pays : la religion orthodoxe. Au fur et à mesure que la guerre se poursuit, les conséquences sur les autorités spirituelles grandissent. La faute au patriarche Kirill, patron de l’Église russe. Proche de Vladimir Poutine, il a ogiquement soutenu l’action militaire de ce dernier. Un soutien qui n’est pas du goût de l’église roumaine, pourtant très proche de l’Église russe. Officiellement, l’église roumaine ne condamne pas la prise de position de Kirill. Mais elle a officiellement appelé à venir en aide aux réfugiés ukrainiens présents dans le pays.